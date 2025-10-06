Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 14:29
Şabran rayonunun Şahnəzərli kəndində "Mercedes" markalı avtomobil yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, nəticədə Quba rayonunun Kələnov kənd sakini, sürücü Elşən Rzabala oğlu Rzaquliyev hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılr.
