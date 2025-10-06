İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:29
    Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Şabran rayonunun Şahnəzərli kəndində "Mercedes" markalı avtomobil yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, nəticədə Quba rayonunun Kələnov kənd sakini, sürücü Elşən Rzabala oğlu Rzaquliyev hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılr.

    Şabran Yol qəzası Ölüm sürücü

