    Погранслужба предотвратила выезд из страны 645 лиц

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 12:41
    Погранслужба предотвратила выезд из страны 645 лиц

    В сентябре на государственной границе Азербайджана были задержаны 334 человека, находившиеся в розыске.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала Государственная пограничная служба.

    Согласно информации, в рамках мер по борьбе с преступностью был предотвращен выезд из страны 645 человек, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезд 59 человек, которым запрещен въезд в страну.

