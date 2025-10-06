Ötən ay Azərbaycana girişi qadağan olan 59 nəfər sərhəddən buraxılmayıb
- 06 oktyabr, 2025
- 12:05
Sentyabr ayında dövlət sərhəddində axtarışda olan 334 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 645 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 59 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.
