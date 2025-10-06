İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:05
    Ötən ay Azərbaycana girişi qadağan olan 59 nəfər sərhəddən buraxılmayıb

    Sentyabr ayında dövlət sərhəddində axtarışda olan 334 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 645 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 59 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.

    DSX Statistika Xəbər
    Погранслужба предотвратила выезд из страны 645 лиц

