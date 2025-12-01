Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Самухе супруги скончались от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 01 декабря, 2025
    • 16:29
    В Самухе супруги скончались от отравления угарным газом

    В Самухе супруги отравились угарным газом.

    Как сообщает западное бюро Report, в селе Гаджилы Самухского района от отравления угарным газом скончались Танрыверди Мусаев (1957 г.р.) и его супруга Мая Мусаева (1957 г.р.).

    По факту ведется расследование.

    Самух отравление угарный газ
    Samuxda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb
    Elvis

    Последние новости

    17:05

    Еврокомиссия поддержит 235 трансграничных энергетических проектов

    Другие страны
    17:02

    Число жертв российского ракетного удара по Днепру увеличилось до 4 человек, раненых - до 40

    Другие страны
    16:49

    Нидерланды и Украина подписали соглашение о военных поставках - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:47

    Началась регистрация в частные детские сады, которым выделены гранты

    Наука и образование
    16:37

    Учебный корпус №1 БГУ будет капитально отремонтирован

    Наука и образование
    16:36

    В Баку пройдет второе заседание рабочей группы по картографии ОТГ

    Другие
    16:31

    Полиция Гонконга арестовала 14 человек по делу о пожаре в жилом комплексе

    Другие страны
    16:30

    Глава МИД Северного Кипра: Путь к членству в ОТГ требует признания и терпения

    Внешняя политика
    16:29

    В Самухе супруги скончались от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей