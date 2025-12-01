В Самухе супруги скончались от отравления угарным газом
Происшествия
- 01 декабря, 2025
- 16:29
В Самухе супруги отравились угарным газом.
Как сообщает западное бюро Report, в селе Гаджилы Самухского района от отравления угарным газом скончались Танрыверди Мусаев (1957 г.р.) и его супруга Мая Мусаева (1957 г.р.).
По факту ведется расследование.
