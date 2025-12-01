Samuxda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 01 dekabr, 2025
- 15:44
Samuxda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hacılı kədində qeydə alınıb.
Belə ki, 1957-ci il təvəllüdlü Tanrıverdi Musayev və 1957-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı Maya Musayeva dəm qazından boğularaq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
