    Hadisə
    • 01 dekabr, 2025
    • 15:44
    Samuxda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hacılı kədində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1957-ci il təvəllüdlü Tanrıverdi Musayev və 1957-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı Maya Musayeva dəm qazından boğularaq ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

