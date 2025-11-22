Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 15:22
    В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

    В Самухском районе в отношении мужчины, проявившего жестокость к животным, применены меры, предусмотренные законодательством.

    Как сообщает западное бюро Report, полицейские установили, что на видеокадрах, распространившихся ранее в социальных сетях, запечатлен житель Самуха В. Байрамгулиев. На записи видно, как он избивает животных кнутом.

    Мужчина был задержан и доставлен в районное отделение полиции, где в отношении него приняли соответствующие меры.

    По факту продолжается расследование.

    Самух жестокое обращение МВД
    Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

    Последние новости

    15:38

    В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

    Другие страны
    15:38

    В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны

    Происшествия
    15:24

    В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 год

    Другие страны
    15:22

    В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    15:14

    Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке

    В регионе
    15:03

    В Азербайджане выросло производство сливок и сметаны

    Промышленность
    15:03

    Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20

    Другие страны
    14:56

    СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

    Другие страны
    14:41

    Владелец The Daily Mail договорился о покупке The Daily Telegraph за $650 млн

    Медиа
    Лента новостей