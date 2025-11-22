В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

В Самухском районе в отношении мужчины, проявившего жестокость к животным, применены меры, предусмотренные законодательством.

Как сообщает западное бюро Report, полицейские установили, что на видеокадрах, распространившихся ранее в социальных сетях, запечатлен житель Самуха В. Байрамгулиев. На записи видно, как он избивает животных кнутом.

Мужчина был задержан и доставлен в районное отделение полиции, где в отношении него приняли соответствующие меры.

По факту продолжается расследование.