Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib
Hadisə
- 22 noyabr, 2025
- 14:14
Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan şəxs barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində heyvanla rəhimsiz davranan şəxsin Samux rayon sakini V. Bayramquliyev olması müəyyən edilib.
Şəxs saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib və barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Samuxda çobanın bir qoyunu qamçı ilə döyməsini əks etdirən görüntülər yayılıb.
