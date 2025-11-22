Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 22 noyabr, 2025
    • 14:14
    Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan şəxs barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində heyvanla rəhimsiz davranan şəxsin Samux rayon sakini V. Bayramquliyev olması müəyyən edilib.

    Şəxs saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib və barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Samuxda çobanın bir qoyunu qamçı ilə döyməsini əks etdirən görüntülər yayılıb.

