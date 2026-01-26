Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Самухе 9-летний ребенок умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 09:35
    В Самухе 9-летний ребенок умер от отравления угарным газом

    В Самухе произошел трагический инцидент.

    Как сообщает Report, М.Аскеров (2017 г.р.) умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

    По факту в прокуратуре Самухского района ведется расследование.

