В Самухе 9-летний ребенок умер от отравления угарным газом
Происшествия
- 26 января, 2026
- 09:35
В Самухе произошел трагический инцидент.
Как сообщает Report, М.Аскеров (2017 г.р.) умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
По факту в прокуратуре Самухского района ведется расследование.
Последние новости
10:26
В Баку задержан подозреваемый в убийстве 67-летней женщиныПроисшествия
10:26
Фото
Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасностиВнутренняя политика
10:24
Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничестваМилли Меджлис
10:11
В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчиныПроисшествия
10:00
В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имамаРелигия
09:54
Мировые цены на нефть незначительно подорожалиЭнергетика
09:49
Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.Бизнес
09:41
Два человека погибли при пожаре на западе МосквыВ регионе
09:36