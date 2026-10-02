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    В Самарканде обсудили применение ИИ в конституционном правосудии

    Происшествия
    • 02 октября, 2026
    • 15:14
    В Самарканде обсудили применение ИИ в конституционном правосудии

    Председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев принял участие в VII Конгрессе Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, прошедшем 1–2 октября в Самарканде (Узбекистан).

    Как сообщает Report, форум был посвящен теме конституционного правосудия в условиях цифровизации и искусственного интеллекта.

    В рамках мероприятия Ф. Абдуллаев выступил с докладом на тему "Пределы применения искусственного интеллекта в качестве аналитического инструмента при подготовке судебных актов, в том числе решений Конституционного суда".

    По инициативе Конституционного суда Азербайджана также состоялось рабочее заседание судов, входящих в Конференцию конституционных юрисдикций тюркского мира (TÜRK-AY), где обсуждались перспективы сотрудничества. Кроме того, прошли двусторонние встречи с узбекской стороной.

    По итогам конгресса была принята Самаркандская декларация.

    В Самарканде обсудили применение ИИ в конституционном правосудии
    В Самарканде обсудили применение ИИ в конституционном правосудии
    Фархад Абдуллаев Искусственный интеллект (ИИ)
    Фото
    Fərhad Abdullayev Asiya Konstitusiya Məhkəmələri Assosiasiyasının VII Konqresində iştirak edib
    Фото
    Azerbaijan joins Asian constitutional courts congress in Samarkand
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