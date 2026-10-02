В Самарканде обсудили применение ИИ в конституционном правосудии

Председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев принял участие в VII Конгрессе Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, прошедшем 1–2 октября в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщает Report, форум был посвящен теме конституционного правосудия в условиях цифровизации и искусственного интеллекта.

В рамках мероприятия Ф. Абдуллаев выступил с докладом на тему "Пределы применения искусственного интеллекта в качестве аналитического инструмента при подготовке судебных актов, в том числе решений Конституционного суда".

По инициативе Конституционного суда Азербайджана также состоялось рабочее заседание судов, входящих в Конференцию конституционных юрисдикций тюркского мира (TÜRK-AY), где обсуждались перспективы сотрудничества. Кроме того, прошли двусторонние встречи с узбекской стороной.

По итогам конгресса была принята Самаркандская декларация.