    В Сальяне у 63-летнего мужчины изъяты автомат и наркотики

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 12:11
    В Сальяне у 63-летнего мужчины изъяты автомат и наркотики

    В Сальяне задержан 63-летний Талех Шюкюров, организовавший незаконный оборот наркотиков.

    Как сообщает аранское бюро Report, он был задержан в результате операции, проведенной полицией.

    У задержанного были обнаружены героин и метамфетамин, а также один автомат марки "Калашников".

    По данному факту в Сальянском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.

    В отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде ареста.

