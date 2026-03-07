В Сальяне у 63-летнего мужчины изъяты автомат и наркотики
- 07 марта, 2026
- 12:11
В Сальяне задержан 63-летний Талех Шюкюров, организовавший незаконный оборот наркотиков.
Как сообщает аранское бюро Report, он был задержан в результате операции, проведенной полицией.
У задержанного были обнаружены героин и метамфетамин, а также один автомат марки "Калашников".
По данному факту в Сальянском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.
В отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде ареста.
