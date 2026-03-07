İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 12:04
    Salyanda 63 yaşlı kişidən avtomat və narkotik götürülüb

    Salyanda polisin həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 63 yaşlı Taleh Şükürov saxlanılıb.

    "Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, həmin şəxsdən narkotik vasitə olan heroin və metamfetamin, eləcə də 1 ədəd "Kalaşnikov" markalı avtomat aşkarlanıb.

    Faktla bağlı Salyan Rayon Polis Şöbəsində cinayət işi başlanıb.

    Saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

