В Сальяне сгорел легковой автомобиль
Происшествия
- 23 октября, 2025
- 18:01
В Сальяне сгорел легковой автомобиль.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проходящем через Сальян участке старой автомагистрали Алят-Астара.
Принадлежащий жителю Сальянского района Бабаеву Намиду Мурсал оглу (1971 г.р.) автомобиль марки Hyundai Sonata внезапно воспламенился.
Пожар был потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.
Во время инцидента никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
