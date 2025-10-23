Salyanda avtomobil yanıb
Hadisə
- 23 oktyabr, 2025
- 17:45
Salyanda minik avtomobili yanıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə köhnə Ələt-Astara magistralının şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, Salyan rayon sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Babayev Namid Mürsəl oğluna məxsus "Hundai Sonata" markalı avtomobil anidən alovlanmağa başlayıb.
FHN-nin Salyan Yanğından Mühafizə hissəsinin əməkdaşları tərəfindən yanğın söndürülüb.
Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
