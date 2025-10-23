İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Salyanda avtomobil yanıb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:45
    Salyanda avtomobil yanıb

    Salyanda minik avtomobili yanıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə köhnə Ələt-Astara magistralının şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, Salyan rayon sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Babayev Namid Mürsəl oğluna məxsus "Hundai Sonata" markalı avtomobil anidən alovlanmağa başlayıb.

    FHN-nin Salyan Yanğından Mühafizə hissəsinin əməkdaşları tərəfindən yanğın söndürülüb.

    Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Сальяне сгорел легковой автомобиль

