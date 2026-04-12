В Сальяне произошло ДТП, есть погибшая и пострадавшие
- 12 апреля, 2026
- 11:07
В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, еще два человека пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает Аранское бюро агентства.
Авария произошла на участке магистрали Новый Алят–Астара, проходящем по территории района. Автомобиль марки Opel съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП пострадали жители Сумгайыта: 1956 года рождения Валия Пашаева, 1980 года рождения Анар Пашаев и 2012 года рождения Мирмухаммад Пашаев.
Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. В.Пашаева скончалась по дороге в медицинское учреждение.
По факту проводится расследование.
