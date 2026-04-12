    Salyanda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

    • 12 aprel, 2026
    • 10:55
    Salyanda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Salyanda bir nəfərin ölümü, daha iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Yeni Ələt-astara magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınınb. Belə ki, "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb.

    Qəza nəticəsində Sumqayıt şəhər sakinləri; 1956-cı il təvəllüdlü Paşayeva Valiyə Abdulla qızı, 1980-ci il təvəllüdlü Paşayev Anar Natiq oğlu və 2012-ci il təvəllüdlü Paşayev Mirməhəmməd Anar oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Yaralılar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan biri - V.Paşayeva yolda keçinib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Сальяне произошло ДТП, есть погибшая и пострадавшие

    Son xəbərlər

    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti