В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком "КамАЗ", есть пострадавшие
Происшествия
- 17 ноября, 2025
- 08:56
В селе Чуханлы Сальянского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает аранское бюро Report, на новой магистрали Алят-Астара легковой автомобиль Kia наехал сзади на двигавшийся в попутном направлении грузовик "КамАЗ".
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили жители Ширвана Нуриева Гюльмира Нуху гызы (1967 г.р.), Нуриев Агиль Абдул оглу (1993) и житель Баку Амрахзаде Шамистан Интигам оглу (2013).
Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи Ш. Амрахзаде был эвакуирован в одну из столичных больниц.
По факту ведется расследование.
Последние новости
09:32
Председателем WTDC-25 избран Саммеддин АсадовИКТ
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)Финансы
09:10
В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникацийИКТ
09:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрожденияВнутренняя политика
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)Финансы
09:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрожденияВнутренняя политика
08:56
В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком "КамАЗ", есть пострадавшиеПроисшествия
08:46
В Сумгайыте за день сгорели два автомобиляПроисшествия
08:25