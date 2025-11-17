Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком "КамАЗ", есть пострадавшие

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 08:56
    В селе Чуханлы Сальянского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает аранское бюро Report, на новой магистрали Алят-Астара легковой автомобиль Kia наехал сзади на двигавшийся в попутном направлении грузовик "КамАЗ".

    В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили жители Ширвана Нуриева Гюльмира Нуху гызы (1967 г.р.), Нуриев Агиль Абдул оглу (1993) и житель Баку Амрахзаде Шамистан Интигам оглу (2013).

    Пострадавших госпитализировали в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи Ш. Амрахзаде был эвакуирован в одну из столичных больниц.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Сальянский район пострадавшие
