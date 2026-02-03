В Азербайджане более 151 тыс. человек получают льготную трудовую пенсию
Финансы
- 03 февраля, 2026
- 10:27
В январе текущего года число получателей трудовой пенсии на льготных условиях в Азербайджане составило 151 232 человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты Азербайджана, данный показатель на 2,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Из общего числа 114 358 человек получали пенсию по возрасту (рост на 2,6% в годовом сравнении), 14 112 человек - по инвалидности (снижение на 0,7 %), а 22 762 человека - по случаю потери кормильца (рост на 5,2 %).
