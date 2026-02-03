Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Азербайджане более 151 тыс. человек получают льготную трудовую пенсию

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 10:27
    В январе текущего года число получателей трудовой пенсии на льготных условиях в Азербайджане составило 151 232 человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты Азербайджана, данный показатель на 2,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

    Из общего числа 114 358 человек получали пенсию по возрасту (рост на 2,6% в годовом сравнении), 14 112 человек - по инвалидности (снижение на 0,7 %), а 22 762 человека - по случаю потери кормильца (рост на 5,2 %).

    Azərbaycanda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 3 %-ə yaxın artıb
    Лента новостей