    Azərbaycanda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 03 fevral, 2026
    • 10:17
    Azərbaycanda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 3 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 151 232 nəfər olub.

    "Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7 % çoxdur.

    Onların 114 358 nəfəri yaşa (illik müqayisədə 2,6 % çox), 14 112 nəfəri əlilliyə (0,7 % az), 22 762 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə (5,2 % çox) pensiya alıb.

    В Азербайджане более 151 тыс. человек получают льготную трудовую пенсию

