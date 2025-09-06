В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в вечерние часы на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Чуханлы.

По предварительным данным, автомобиль марки BMW сбил неизвестного мужчину, переходившего дорогу. Пешеход скончался от полученных травм. Его личность устанавливается.

По факту ведется расследование.