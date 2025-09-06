Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Происшествия
    • 06 сентября, 2025
    • 22:13
    В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода

    В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в вечерние часы на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Чуханлы.

    По предварительным данным, автомобиль марки BMW сбил неизвестного мужчину, переходившего дорогу. Пешеход скончался от полученных травм. Его личность устанавливается.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Сальянский район смерть пешеход
    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

