В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 22:13
В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в вечерние часы на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Чуханлы.
По предварительным данным, автомобиль марки BMW сбил неизвестного мужчину, переходившего дорогу. Пешеход скончался от полученных травм. Его личность устанавливается.
По факту ведется расследование.
