    В Кяркиджахане в 2026 году предусмотрено отремонтировать 280 домов

    Инфраструктура
    • 25 декабря, 2025
    • 16:30
    В Кяркиджахане в 2026 году предусмотрено отремонтировать 280 домов

    В поселке Кяркиджахан города Ханкенди до конца этого года предусмотрено отремонтировать 40, а в 2026 году - 280 домов.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом руководитель отдела по связям с общественностью Службы строительства, восстановления и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Афет Тельмангызы заявила журналистам в рамках медиатура, организованного по следам визита главы государства.

    Она напомнила, что ремонтные работы в поселке начались в мае этого года.

    "В настоящее время здесь имеются 33 жилых здания и 1037 частных домов. Из них 247 непригодны для проживания, а 790 – частично пригодны. До конца этого года предусмотрено отремонтировать 40 домов, а в 2026 году – 280. В 30 домах ремонтные работы уже завершены. На начальном этапе в поселок, на свои исконные земли, из городов и районов временного размещения вернулись 30 семей - в общей сложности 115 человек. В поселке также был реализован ряд проектов социальной инфраструктуры. На территории, где расположены частные дома, проведена проверка водопроводных, электрических и газовых линий, проложено 2 км подземного оптического кабеля, 510 метров линий электропередачи, установлена 21 опора освещения, обеспечено уличное освещение, заасфальтированы внутренние дороги".

    Она добавила, что проведен капитальный ремонт яслей-детского сада номер 1 на 60 мест и полной средней школы на 624 ученических места:

    "До оккупации в поселке проживало 1796 азербайджанцев – 355 семей. В настоящее время зарегистрированы 674 семьи, в общей сложности 2531 житель.".

    Афет Тельмангызы Кяркиджахан Ханкенди
    Фото
    Kərkicahanda bu ilin sonunadək 40, gələn il isə 280 evin təmiri nəzərdə tutulur

    Лента новостей