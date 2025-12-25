Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане увеличились на 32,2%

В Азербайджане за январь-ноябрь 2025 года по видам страхования жизни собрано страховых премий на сумму 773,896 млн манатов, что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период выплаты по видам страхования жизни увеличились на 32,2%, достигнув 595,689 млн манатов.

Таким образом, за 11 месяцев из каждых 100 манатов страховых премий, собранных на рынке страхования жизни, 77 манатов были возвращены клиентам. Год назад этот показатель составлял 67,6 маната.

Напомним, что за 11 месяцев 2025 года посредством 16 страховых компаний Азербайджана собрано страховых премий на сумму 1 млрд 365,354 млн манатов (+ 11,7%).

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, за отчетный период составила 844,833 млн манатов (+21,7%). Из каждых 100 манатов страховых премий, собранных на страховом рынке, выплачено 61,9 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 56,8 маната.