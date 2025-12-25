İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:27
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 32 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda həyat sığortası növlərinin hesabına 773,896 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 32,2 % artaraq 595,689 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, 11 ayda həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 77 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 67,6 manat təşkil edib.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 365,354 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 844,833 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 21,7 % çoxdur.

    11 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,9 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 56,8 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı həyat sığortası
