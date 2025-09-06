İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 06 sentyabr, 2025
    • 21:44
    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Salyanda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Çuxanlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, BMW markalı avtomobil yolu keçən naməlum piyadanı (kişi-red) vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb. Onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Ölüm Salyan

    Son xəbərlər

    22:01

    Lənkəranda 34 yaşlı qadın bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:54

    Azərbaycan airbadminton millisi Avropa çempionatında ikinci olub - YENİLƏNİB

    Komanda
    21:44

    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:39

    KİV: İsrail hərbçiləri Suriyanın iki kəndində əməliyyat keçirib

    Digər ölkələr
    21:18

    Estoniya Finlandiyaya üçüncü sualtı elektrik xətti çəkəcək

    Digər ölkələr
    21:13

    Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:01

    Əfqanıstanda zəlzələdə sağ qalanların axtarışları başa çatıb

    Digər ölkələr
    20:51

    Qətərin Baş naziri: Azərbaycanla münasibətlərimiz dostluq və tərəfdaşlığa əsaslanır

    Xarici siyasət
    20:45

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüblər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti