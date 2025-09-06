Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
- 06 sentyabr, 2025
- 21:44
Salyanda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Çuxanlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, BMW markalı avtomobil yolu keçən naməlum piyadanı (kişi-red) vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb. Onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
