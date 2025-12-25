Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    ТюркПА выразила соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 16:25
    ТюркПА выразила соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) выразила соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета Embraer 190, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям".

    Как передает Report, данное сообщение размещено на официальном сайте ТюркПА.

    "С уважением чтим память погибших в катастрофе", - говорится в сообщении.

    Лента новостей