ТюркПА выразила соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Происшествия
- 25 декабря, 2025
- 16:25
Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) выразила соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета Embraer 190, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям".
Как передает Report, данное сообщение размещено на официальном сайте ТюркПА.
"С уважением чтим память погибших в катастрофе", - говорится в сообщении.
