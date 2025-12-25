TÜRKPA AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib
Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA) "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.
"Qəzada həlak olanların xatirəsini ehtiramla anırıq".
