    TÜRKPA AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 16:03
    TÜRKPA AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA) "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.

    "Qəzada həlak olanların xatirəsini ehtiramla anırıq".

