С начала года в Азербайджане зафиксировано 19 ощутимых землетрясений
Происшествия
- 25 декабря, 2025
- 16:29
В Азербайджане и на территориях соседних государств по состоянию на 25 декабря 2025 года зафиксировано 19 ощутимых землетрясений.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли на заседании отделения наук о Земле НАНА.
По его словам, за указанный период только на территории Азербайджана было зафиксировано 5543 подземных толчка, а с учетом территорий соседних государств - 8993.
"Из них 75 имели магнитуду выше 3 баллов. В течение года сейсмическими станциями также зарегистрировано около 2 400 подземных колебаний", - отметил он.
