Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    С начала года в Азербайджане зафиксировано 19 ощутимых землетрясений

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 16:29
    С начала года в Азербайджане зафиксировано 19 ощутимых землетрясений

    В Азербайджане и на территориях соседних государств по состоянию на 25 декабря 2025 года зафиксировано 19 ощутимых землетрясений.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли на заседании отделения наук о Земле НАНА.

    По его словам, за указанный период только на территории Азербайджана было зафиксировано 5543 подземных толчка, а с учетом территорий соседних государств - 8993.

    "Из них 75 имели магнитуду выше 3 баллов. В течение года сейсмическими станциями также зарегистрировано около 2 400 подземных колебаний", - отметил он.

    сейсмическая активность землетрясения подземные толчки НАНА Гурбан Йетирмишли
    Bu il Azərbaycanda qeydə alınan zəlzələlərin sayı açıqlanıb

    Последние новости

    17:40
    Фото

    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

    Внешняя политика
    17:39

    В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имущества

    Финансы
    17:39

    Казахстан опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования авиакатастрофы самолета AZAL

    В регионе
    17:29

    Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

    Происшествия
    17:20
    Фото

    В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики обучаются 505 студентов

    Наука и образование
    17:18

    Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

    Другие страны
    17:13

    Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.

    Финансы
    17:03
    Фото

    В Актау почтили память жертв крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    16:59

    Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию

    В регионе
    Лента новостей