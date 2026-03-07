В Сальяне автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 20:33
В Сальянском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на участке старой магистрали Алят–Астара, проходящем через территорию села Сеидсадыглы района.
Так, автомобиль марки Chevrolet совершил наезд на сельского жителя А.А., 2016 года рождения, переходившего дорогу.
Пешеход скончался на месте происшествия от полученных тяжелых травм.
По данному факту ведется расследование.
