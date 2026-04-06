Управление экспорта газа SOCAR заработало от ненефтяного экспорта $2,6 млн

В январе-феврале текущего года Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $2,6 млн, что на $13 млн или в 6 раз меньше, чем за первые два месяца 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, ненефтегазовый экспорт Азербайджана в январе-феврале 2026 года составил $580,1 млн, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.