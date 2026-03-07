İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 20:26
    Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Salyan rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Seyidsadıqlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Chevrolet" markalı avtomobil yolu keçən kənd sakini, 2016-cı il təvəllüdlü A.A-nı vurub.

    Oğlan uşağı aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada avtomobil
    В Сальяне автомобиль насмерть сбил пешехода

    Son xəbərlər

    20:37

    Ceyhun Bayramov Baxtiyor Saidov ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:31
    Foto

    TDT-nin baş katibi İranın Naxçıvana PUA hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    20:26

    Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:18

    Tramp narkokartellərə qarşı mübarizə koalisiyasının yaradıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    20:05

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində 294 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:53
    Foto

    Ceyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İranın Naxçıvana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyiblər - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    19:42

    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Daxili siyasət
    19:37

    Naxçıvan əhalisinin 50,1 faizini qadınlar təşkil edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti