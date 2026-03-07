Salyanda avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 20:26
Salyan rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Seyidsadıqlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Chevrolet" markalı avtomobil yolu keçən kənd sakini, 2016-cı il təvəllüdlü A.A-nı vurub.
Oğlan uşağı aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
