Хазар Асланов: Разлив рек из-за сильных дождей привел к подтоплениям

В Хызинском районе в результате проливных дождей реки вышли из берегов, что привело к подтоплениям в ряде территорий.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом журналистам заявил глава исполнительной власти района Хазар Асланов.

По его словам, в пострадавших зонах уже проводятся необходимые меры по устранению последствий. К работам привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые оказывают помощь в ликвидации последствий стихии.

Асланов отметил, что после предыдущих осадков скопившаяся вода была отведена, однако новые дожди вновь привели к подтоплениям. Из-за выхода некоторых рек из русел под водой оказались несколько населенных пунктов.

Он подчеркнул, что совместно с соответствующими структурами принимаются необходимые меры, чтобы как можно скорее устранить последствия и вернуть ситуацию к норме.

Отметим, что 5–6 апреля на территории страны наблюдались интенсивные осадки.