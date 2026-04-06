Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана вырос почти в 3 раза

В январе–феврале 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, компания в указанный период экспортировала 59 млн долларов США (рост за год в 4,06 раза, или на 44,5 млн долларов).

В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 171,7 млн долларов, что в 2,92 раза, или на 112,9 млн долларов превышает аналогичный показатель 2025 года (58,8 млн долларов).

ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

Компания Объем экспорта в январе-феврале 2026 года (млн долларов) Объем экспорта в январе-феврале 2025 года (млн долларов) Разница в % ООО "Azerbaijan International Mining Company" 59 14,5 306,9% ООО "AGRARCO" 26,8 4,9 446,94% ООО "Prime Cotton" 25,4 13,8 84,06% ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара" 13,5 3,1 335,48% ЗАO "Baku Steel Company" 12,2 6,7 82,09% ООО "PRIME LM" 7,9 0 - ООО "P-AQRO" 7,7 4,6 67,39% ООО "KHAN-EL" 7,2 4,8 50% ООО "MORS TRADING" 6,2 3,5 77,14% ООО "STP Алюминий" 5,8 2,9 100%

В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 580,7 млн долларов.