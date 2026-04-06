    Бизнес
    • 06 апреля, 2026
    • 17:09
    Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана вырос почти в 3 раза

    В январе–феврале 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, компания в указанный период экспортировала 59 млн долларов США (рост за год в 4,06 раза, или на 44,5 млн долларов).

    В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 171,7 млн долларов, что в 2,92 раза, или на 112,9 млн долларов превышает аналогичный показатель 2025 года (58,8 млн долларов).

    ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

    Компания

    Объем экспорта в январе-феврале 2026 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе-феврале 2025 года (млн долларов)

    Разница в %

    ООО "Azerbaijan International Mining Company"

    59

    14,5

    306,9%

    ООО "AGRARCO"

    26,8

    4,9

    446,94%

    ООО "Prime Cotton"

    25,4

    13,8

    84,06%

    ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"

    13,5

    3,1

    335,48%

    ЗАO "Baku Steel Company"

    12,2

    6,7

    82,09%

    ООО "PRIME LM"

    7,9

    0

    -

    ООО "P-AQRO"

    7,7

    4,6

    67,39%

    ООО "KHAN-EL"

    7,2

    4,8

    50%

    ООО "MORS TRADING"

    6,2

    3,5

    77,14%

    ООО "STP Алюминий"

    5,8

    2,9

    100%

    В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 580,7 млн долларов.

    Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Ненефтяная продукция Частный сектор
    Azərbaycanın TOP-10 özəl şirkətinin qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb

