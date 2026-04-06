Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана вырос почти в 3 раза
- 06 апреля, 2026
- 17:09
В январе–феврале 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, компания в указанный период экспортировала 59 млн долларов США (рост за год в 4,06 раза, или на 44,5 млн долларов).
В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 171,7 млн долларов, что в 2,92 раза, или на 112,9 млн долларов превышает аналогичный показатель 2025 года (58,8 млн долларов).
ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе-феврале 2026 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе-феврале 2025 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
ООО "Azerbaijan International Mining Company"
|
59
|
14,5
|
306,9%
|
ООО "AGRARCO"
|
26,8
|
4,9
|
446,94%
|
ООО "Prime Cotton"
|
25,4
|
13,8
|
84,06%
|
ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"
|
13,5
|
3,1
|
335,48%
|
ЗАO "Baku Steel Company"
|
12,2
|
6,7
|
82,09%
|
ООО "PRIME LM"
|
7,9
|
0
|
-
|
ООО "P-AQRO"
|
7,7
|
4,6
|
67,39%
|
ООО "KHAN-EL"
|
7,2
|
4,8
|
50%
|
ООО "MORS TRADING"
|
6,2
|
3,5
|
77,14%
|
ООО "STP Алюминий"
|
5,8
|
2,9
|
100%
В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 580,7 млн долларов.