    ADSEA: Снесен дом, ставший причиной обрушения канализационного коллектора в Баку

    Инфраструктура
    • 06 апреля, 2026
    • 17:10
    ADSEA: Снесен дом, ставший причиной обрушения канализационного коллектора в Баку

    Дом, построенный на канализационном коллекторе и ставший причиной его обрушения, снесен на основании решения комиссии.

    Как передает Report, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

    Согласно информации, авария произошла из-за чрезмерной нагрузки на коллектор диаметром 1200 мм, проходящий по улице Рашида Багирова в Хатаинском районе, что привело к скоплению воды на прилегающих территориях. В настоящее время на этих участках ведутся интенсивные работы по ее отводу.

    Отмечается, что специалисты ADSEA продолжают ремонтно-восстановительные работы на обрушившемся коллекторе. В частности, проводятся земляные работы по снятию грунтового слоя над объектом, расположенным на глубине около 9 метров.

    Ранее на данном участке 100-метровый отрезок линии, проходивший под жилыми домами, был заменен и перенесен с использованием полиэтиленовой трубы. Кроме того, старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, находившиеся под аварийным зданием, демонтированы и заменены новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм.

    В связи с повышенной аварийной опасностью жители были заранее предупреждены о рисках и необходимости освободить территорию для безопасного проведения ремонтно-строительных и восстановительных работ.

    Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Обвал канализационного коллектора Ремонтные работы
    ADSEA: Kollektorun üzərində tikilmiş ev sökülüb

