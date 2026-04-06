ADSEA: Снесен дом, ставший причиной обрушения канализационного коллектора в Баку

Дом, построенный на канализационном коллекторе и ставший причиной его обрушения, снесен на основании решения комиссии.

Как передает Report, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Согласно информации, авария произошла из-за чрезмерной нагрузки на коллектор диаметром 1200 мм, проходящий по улице Рашида Багирова в Хатаинском районе, что привело к скоплению воды на прилегающих территориях. В настоящее время на этих участках ведутся интенсивные работы по ее отводу.

Отмечается, что специалисты ADSEA продолжают ремонтно-восстановительные работы на обрушившемся коллекторе. В частности, проводятся земляные работы по снятию грунтового слоя над объектом, расположенным на глубине около 9 метров.

Ранее на данном участке 100-метровый отрезок линии, проходивший под жилыми домами, был заменен и перенесен с использованием полиэтиленовой трубы. Кроме того, старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, находившиеся под аварийным зданием, демонтированы и заменены новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм.

В связи с повышенной аварийной опасностью жители были заранее предупреждены о рисках и необходимости освободить территорию для безопасного проведения ремонтно-строительных и восстановительных работ.