В Сальяне арестованы продавцы мертвечины

Эльчин Керимов скупал за бесценок туши лошадей и крупнорогатого скота

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел с участием специалистов Агентства продовольственной безопасности провели очередное успешное оперативное мероприятие, направленное на обеспечение продовольственной безопасности граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе операции были привлечены к ответственности лица, организовавшие в Сальянском районе пункт, где под видом разделки и продажи свежего мяса занимались продажей падали.

На основании собранных оперативных материалов было установлено, что ранее судимый житель Сальянского района Эльчин Керимов вместе с земляком Давудом Ахмедовым занимался продажей непригодного к употреблению мяса.

Эльчин Керимов скупал за бесценок туши лошадей и крупнорогатого скота, после чего разделывал их и, выдавая за телятину, продавал в Баку.

В ходе осмотра фермы Эльчина Керимова были обнаружены 10 тонн непригодного к употреблению мяса неизвестного происхождения.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Эльчина Керимова и его подельника избрана мера пресечения в виде ареста.