В Сальяне 64-летняя женщина скончалась, выпав из микроавтобуса

В Сальянском районе женщина выпала из микроавтобуса.

В Сальянском районе женщина выпала из микроавтобуса.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы Сальян - Ширван, проходящем через территорию села Нохудлу.

Так, Фатма Багирова, 1959 года рождения внезапно почувствовала приступы астмы, когда ехала в микроавтобусе. Увидев ее состояние, водитель открыл дверь, но при попытке достать из сумки противоастматический препарат она выпала из транспортного средства и ударилась головой о железобетонное ограждение.

В результате Ф.Багирова скончалась на месте происшествия.

По факту ведется следствие.