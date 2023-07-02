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В Сальяне 64-летняя женщина скончалась, выпав из микроавтобуса

В Сальяне 64-летняя женщина скончалась, выпав из микроавтобуса В Сальянском районе женщина выпала из микроавтобуса.
Происшествия
2 июля 2023 г. 23:10
В Сальяне 64-летняя женщина скончалась, выпав из микроавтобуса

В Сальянском районе женщина выпала из микроавтобуса.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы Сальян - Ширван, проходящем через территорию села Нохудлу.

Так, Фатма Багирова, 1959 года рождения внезапно почувствовала приступы астмы, когда ехала в микроавтобусе. Увидев ее состояние, водитель открыл дверь, но при попытке достать из сумки противоастматический препарат она выпала из транспортного средства и ударилась головой о железобетонное ограждение.

В результате Ф.Багирова скончалась на месте происшествия.

По факту ведется следствие.

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