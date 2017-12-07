В Сальяне в связи с убийством женщины и ее 4 дочерей возбуждено уголовное дело, задержаны отец и сын - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ На основе поступившей в Сальянскую районную прокуратуру информации об умышленном убийстве жительницы района Мехпары Алиевой и ее четырех дочерей и в последующем их захоронении во дворе их дома, сразу же на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры и при участии экспертов судебной медицины был проведен осмотр места происшествия и обнаружено захоронение останков человеческих тел.

Как сообщает Report, об этом распространили совместное сообщение министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура.

В совместном сообщении отмечается, что в настоящее время проводится процесс извлечения останков человеческих тел на месте их захоронения. Сразу по факту в следственном управлении по делам о Тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры и полиции.

В результате неотложных следственно-оперативных мер, в качестве подозреваемых были задержаны супруг М. Алиевой Фархад Алиев и ее сын Фаган Алиев.

В настоящее время совместно с органами внутренних дел продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.