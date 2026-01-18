В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны
Происшествия
- 18 января, 2026
- 14:59
Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение сбыта и незаконного оборота наркотических средств.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередной операции, проведенной сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан 32-летний Шадман Заманлы. У него было обнаружено и изъято 9 килограммов 955 граммов наркотического средства - марихуаны.
Задержанный в своих показаниях сообщил, что приобрел наркотики с целью сбыта.
Расследование продолжается.
Последние новости
15:13
Фото
В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверейНаука и образование
14:59
Фото
В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаныПроисшествия
14:56
Орбан принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по ГазеДругие страны
14:43
В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьниковНаука и образование
14:33
Фото
Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 ЯнваряВнутренняя политика
14:28
Министр: Британия никогда не признает Гренландию частью США ради отмены пошлинДругие страны
14:12
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодойИнфраструктура
14:00
В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажировДругие страны
13:39