Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны

    Происшествия
    • 18 января, 2026
    • 14:59
    В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны

    Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение сбыта и незаконного оборота наркотических средств.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередной операции, проведенной сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан 32-летний Шадман Заманлы. У него было обнаружено и изъято 9 килограммов 955 граммов наркотического средства - марихуаны.

    Задержанный в своих показаниях сообщил, что приобрел наркотики с целью сбыта.

    Расследование продолжается.

    наркотики Сабунчинский район МВД Азербайджана
    Фото
    Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Последние новости

    15:13
    Фото

    В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверей

    Наука и образование
    14:59
    Фото

    В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны

    Происшествия
    14:56

    Орбан принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    14:43

    В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьников

    Наука и образование
    14:33
    Фото

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    14:28

    Министр: Британия никогда не признает Гренландию частью США ради отмены пошлин

    Другие страны
    14:12

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    14:00

    В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров

    Другие страны
    13:39

    СМИ: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 5 тыс.

    Другие страны
    Лента новостей