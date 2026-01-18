В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны

Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение сбыта и незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередной операции, проведенной сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, в качестве подозреваемого был задержан 32-летний Шадман Заманлы. У него было обнаружено и изъято 9 килограммов 955 граммов наркотического средства - марихуаны.

Задержанный в своих показаниях сообщил, что приобрел наркотики с целью сбыта.

Расследование продолжается.