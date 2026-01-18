İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 14:55
    Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, Sabunçu Rayon Polis İdarəsi 15-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti tədbir zamanı 32 yaşlı Şadman Zamanlı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ondan 9 kiloqram 955 qram narkotik vasitə marixuana aşkarlanaraq götürülüb.

    Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri satış məqsədilə əldə etdiyini bildirib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

