Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb
Hadisə
- 18 yanvar, 2026
- 14:55
Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.
Məlumata görə, Sabunçu Rayon Polis İdarəsi 15-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti tədbir zamanı 32 yaşlı Şadman Zamanlı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ondan 9 kiloqram 955 qram narkotik vasitə marixuana aşkarlanaraq götürülüb.
Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri satış məqsədilə əldə etdiyini bildirib.
Araşdırmalar davam etdirilir.
