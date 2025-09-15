В Сабирабадском районе произошло жестокое убийство
Происшествия
- 15 сентября, 2025
- 08:29
В Сабирабадском районе произошло жестокое убийство.
Как передает Report, инцидент произошел в селе Моранлы Сабирабадского района.
По информации, жертвой стал местный житель 42-летний Рустам Мехман оглу Алиев. Сообщается, что голова убитого была отделена от тела.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства – жителя села Моранлы, Али Алиева (1992 г.р.).
Причины убийства пока неизвестны. По факту проводится расследование.
