    Sabirabadda 42 yaşlı kişi qətlə yetirilib

    Hadisə
    • 15 sentyabr, 2025
    • 08:07
    Sabirabadda 42 yaşlı kişi qətlə yetirilib

    Sabirabad rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Moranlı kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Əliyev Rüstəm Mehman oğlu qətlə yetirilib. 

    Məlumata görə, qətlə yetirilən şəxsin başı bədənindən ayrılıb.

    Qətli törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Moranlı kənd sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Əli Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Qətlin səbəbləri hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    qətl Sabirabad
    В Сабирабадском районе произошло жестокое убийство

