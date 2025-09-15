Sabirabadda 42 yaşlı kişi qətlə yetirilib
Hadisə
- 15 sentyabr, 2025
- 08:07
Sabirabad rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Moranlı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Əliyev Rüstəm Mehman oğlu qətlə yetirilib.
Məlumata görə, qətlə yetirilən şəxsin başı bədənindən ayrılıb.
Qətli törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Moranlı kənd sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Əli Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Qətlin səbəbləri hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
