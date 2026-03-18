UEFA Avropa Liqası: 1/4 finala yüksələn ilk komanda bəlli olub
Futbol
- 18 mart, 2026
- 21:21
UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları start götürüb.
"Report"un məlumatına görə, evdə Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivini qəbul edən Portuqaliya təmsilçisi "Braqa" 4:0 hesablı qələbə qazanaraq adını 1/4 finala yazdırıb.
İlk matçda "Ferentsvaroş" rəqibini üstələmişdi - 2:0.
Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin cavab oyunlarına sabah yekun vurulacaq.
