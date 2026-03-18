Лига Европы УЕФА: Определился первый участник 1/4 финала
Футбол
- 18 марта, 2026
- 21:25
В Лиге Европы УЕФА стартовали ответные матчи 1/8 финала.
Как сообщает Report, португальская "Брага", принимавшая дома венгерский "Ференцварош", одержала победу со счетом 4:0 и стала первой командой, вышедшей в четвертьфинал турнира.
В первом матче венгры одержали победу со счетом 2:0.
Отметим, что остальные ответные матчи 1/8 финала пройдут завтра.
Последние новости
