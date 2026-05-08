В Шеки прошло мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана"

В Центре Гейдара Алиева города Шеки при организации Министерства культуры состоялось мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана".

Как передает Report, перед началом мероприятия министр культуры Адиль Керимли, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, ответственные сотрудники министерства, известные деятели науки и культуры, а также другие участники посетили памятник Общенациональному лидеру, возложили цветы и почтили его память.

В ходе мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, память Гейдара Алиева почтили минутой молчания.

Выступая на открытии, Адиль Керимли отметил, что основатель современного азербайджанского государства Гейдар Алиев всегда держал культуру Азербайджана и систему национально-духовных ценностей в центре своей философии государственности и стратегии управления.

По его словам, на обоих этапах своей политической деятельности Общенациональный лидер рассматривал азербайджанскую культуру как один из ключевых механизмов сохранения национальной идентичности и сделал культурные ценности одним из приоритетных направлений развития государственности и укрепления национальных ценностей.

Министр подчеркнул, что политика, заложенная Гейдаром Алиевым, успешно продолжается и обогащается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что реализуемые государственные программы, а также многочисленные распоряжения и указы главы государства в сфере театра, кино, музыки, изобразительного и прикладного искусства, сохранения историко-культурного наследия, развития библиотечного и музейного дела свидетельствуют о высоком внимании к культуре в стране.

Также подчеркивалась роль Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в сохранении и популяризации культурно-духовных ценностей.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и деятельности Гейдара Алиева.

На мероприятии также выступили доктор исторических наук, общественно-политический деятель Гасан Гасанов, доктор исторических наук Ирада Гусейнова, директор департамента по исследованию и популяризации наследия Гейдара Алиева Центра Гейдара Алиева Мехпара Фатуллаева и культуролог, доктор исторических наук Фуад Мамедов.

В их выступлениях говорилось о вкладе выдающегося политика в развитие различных сфер культуры.

Позже был представлен видеоролик, отражающий деятельность центров Гейдара Алиева, а группа сотрудников центров была награждена.

В завершение состоялась концертная программа из любимых песен Общенационального лидера.