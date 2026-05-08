    В Шеки прошло мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана"

    Внутренняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 22:20
    В Шеки прошло мероприятие на тему Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана

    В Центре Гейдара Алиева города Шеки при организации Министерства культуры состоялось мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана".

    Как передает Report, перед началом мероприятия министр культуры Адиль Керимли, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, ответственные сотрудники министерства, известные деятели науки и культуры, а также другие участники посетили памятник Общенациональному лидеру, возложили цветы и почтили его память.

    В ходе мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, память Гейдара Алиева почтили минутой молчания.

    Выступая на открытии, Адиль Керимли отметил, что основатель современного азербайджанского государства Гейдар Алиев всегда держал культуру Азербайджана и систему национально-духовных ценностей в центре своей философии государственности и стратегии управления.

    По его словам, на обоих этапах своей политической деятельности Общенациональный лидер рассматривал азербайджанскую культуру как один из ключевых механизмов сохранения национальной идентичности и сделал культурные ценности одним из приоритетных направлений развития государственности и укрепления национальных ценностей.

    Министр подчеркнул, что политика, заложенная Гейдаром Алиевым, успешно продолжается и обогащается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Было отмечено, что реализуемые государственные программы, а также многочисленные распоряжения и указы главы государства в сфере театра, кино, музыки, изобразительного и прикладного искусства, сохранения историко-культурного наследия, развития библиотечного и музейного дела свидетельствуют о высоком внимании к культуре в стране.

    Также подчеркивалась роль Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в сохранении и популяризации культурно-духовных ценностей.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и деятельности Гейдара Алиева.

    На мероприятии также выступили доктор исторических наук, общественно-политический деятель Гасан Гасанов, доктор исторических наук Ирада Гусейнова, директор департамента по исследованию и популяризации наследия Гейдара Алиева Центра Гейдара Алиева Мехпара Фатуллаева и культуролог, доктор исторических наук Фуад Мамедов.

    В их выступлениях говорилось о вкладе выдающегося политика в развитие различных сфер культуры.

    Позже был представлен видеоролик, отражающий деятельность центров Гейдара Алиева, а группа сотрудников центров была награждена.

    В завершение состоялась концертная программа из любимых песен Общенационального лидера.

    Мехрибан Алиева Гейдар Алиев
    Şəkidə "Ümummilli Lider Heydər Əliyev və Azərbaycanın mədəniyyət dəyərləri" mövzusunda tədbir keçirilib
    Sheki hosts event dedicated to Heydar Aliyev and Azerbaijan's cultural values

