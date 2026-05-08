В США вкладыш с Люком Скайуокером продали на аукционе за более чем $730 тыс.

Коллекционный вкладыш 1977 года от жвачки с изображением персонажа серии фильмов "Звездные войны" Люка Скайуокера продан более чем за $730 тыс. на аукционе в США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post.

Отмечается, что карточка установила рекорд, став самым дорогим коллекционным вкладышем франшизы.

Среди других лотов аукциона также были шлем мандалорца, который носил актер Педро Паскаль в сериале "Мандалорец", проданный за $42 тыс., а также выставочная модель космического корабля "Тысячелетний сокол" высотой 1,5 м, установившая рекорд как самая дорогая несерийная модель по "Звездным войнам".