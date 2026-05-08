В Кении при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 15 человек
Другие страны
- 08 мая, 2026
- 21:36
По меньшей мере 15 человек погибли на северо-западе Кении в результате обрушения шахты, где велась нелицензированная добыча золота.
Как передает Report, об этом сообщило Anadolu Ajansi.
По данным агентства, среди погибших - 10 женщин.
Еще 12 человек выжили и в настоящее время находятся в больнице.
Спасательные работы продолжаются, ведется поиск остальных старателей. В Кенийском обществе Красного Креста не исключили, что число жертв может возрасти.
Инцидент произошел в районе Румос-Хиллз, расположенном в 400 км к северо-западу от столицы страны Найроби. По предварительным данным, причиной аварии стало обрушение стен шахты после падения крупного камня.
