    В Кении при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 15 человек

    08 мая, 2026
    21:36
    В Кении при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 15 человек

    По меньшей мере 15 человек погибли на северо-западе Кении в результате обрушения шахты, где велась нелицензированная добыча золота.

    Как передает Report, об этом сообщило Anadolu Ajansi.

    По данным агентства, среди погибших - 10 женщин.

    Еще 12 человек выжили и в настоящее время находятся в больнице.

    Спасательные работы продолжаются, ведется поиск остальных старателей. В Кенийском обществе Красного Креста не исключили, что число жертв может возрасти.

    Инцидент произошел в районе Румос-Хиллз, расположенном в 400 км к северо-западу от столицы страны Найроби. По предварительным данным, причиной аварии стало обрушение стен шахты после падения крупного камня.

    Keniyada qızıl hasilatı mədəninin çökməsi nəticəsində azı 15 nəfər ölüb
    At least 15 killed after gold mine collapse in Kenya

