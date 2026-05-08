    В Гяндже прошел фестиваль WUF13

    Внутренняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 22:11
    В Гяндже прошел фестиваль WUF13

    В Гяндже состоялся фестиваль WUF13, организованный с целью повышения осведомленности жителей и гостей города о тринадцатой сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

    Как передает Report со ссылкой на Западное бюро, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, другие официальные лица, а также представители общественности.

    В рамках общественной программы посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных обсуждений широкой аудитории были представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего.

    Отмечается, что в рамках интерактивной программы, в которой приняли участие около 28 тыс. человек, были организованы конкурсы по тематике WUF13, градостроительства, а также архитектурных памятников города Гянджа.

    Участникам, давшим правильные ответы, были вручены подарки.

    Всемирный форум городов (WUF13) Город Гянджа
