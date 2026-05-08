В Гяндже прошел фестиваль WUF13

В Гяндже состоялся фестиваль WUF13, организованный с целью повышения осведомленности жителей и гостей города о тринадцатой сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

Как передает Report со ссылкой на Западное бюро, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, другие официальные лица, а также представители общественности.

В рамках общественной программы посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных обсуждений широкой аудитории были представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего.

Отмечается, что в рамках интерактивной программы, в которой приняли участие около 28 тыс. человек, были организованы конкурсы по тематике WUF13, градостроительства, а также архитектурных памятников города Гянджа.

Участникам, давшим правильные ответы, были вручены подарки.