    Происшествия
    • 10 октября, 2025
    • 08:19
    В Сабирабаде задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины

    В Сабирабадском районе задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего жителя села Гарагюней Тельхаса Исмаилова.

    Как сообщает аранское бюро Report, Тельхас Тельман оглу Исмаилов (1987 г.р.) получил ножевые ранения во время свадебного торжества.

    Мужчину доставили в Ширванскую городскую центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

    По подозрению в совершении убийства задержали знакомого и односельчанина Т. Исмаилова Хагани Мурадова (1984 г.р.).

    В связи с фактом ведется расследование.

    В Сабирабаде задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины

