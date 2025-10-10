В Сабирабаде задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины
Происшествия
- 10 октября, 2025
- 08:19
В Сабирабадском районе задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего жителя села Гарагюней Тельхаса Исмаилова.
Как сообщает аранское бюро Report, Тельхас Тельман оглу Исмаилов (1987 г.р.) получил ножевые ранения во время свадебного торжества.
Мужчину доставили в Ширванскую городскую центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, пациент скончался.
По подозрению в совершении убийства задержали знакомого и односельчанина Т. Исмаилова Хагани Мурадова (1984 г.р.).
В связи с фактом ведется расследование.
