Sabirabadda toyda bıçaqlanan 38 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2025
- 08:05
Sabirabadda toy mərasimində bıçaqlanan şəxs ölüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, rayonun Qaragüney kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü İsrafilov Telxas Telman oğlu toy mərasimində bıçaqlanıb.
Yaralı Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, səhər saatlarında vəfat edib.
Hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Qaragüney kənd sakini, İsrafilovun tanışı, 1984-cü il təvəllüdlü Muradov Xəqani polis tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
