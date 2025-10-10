İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 08:05
    Sabirabadda toyda bıçaqlanan 38 yaşlı kişi ölüb

    Sabirabadda toy mərasimində bıçaqlanan şəxs ölüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, rayonun Qaragüney kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü İsrafilov Telxas Telman oğlu toy mərasimində bıçaqlanıb.

    Yaralı Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, səhər saatlarında vəfat edib.

    Hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Qaragüney kənd sakini, İsrafilovun tanışı, 1984-cü il təvəllüdlü Muradov Xəqani polis tərəfindən saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    bıçaqlanma Sabirabad Toy
    В Сабирабаде задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины

