В Сабирабаде при столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Гаджигабул-Бахрамтепе-Минджеван, проходящем через территорию села Галагайын.

Так, при столкновении грузовика марки "КаМАЗ" и автомобиля Mercedes жители Бейлаганского района Бабаев Фуад Шакир оглу (1982 года рождения), Гусейнов Али Вахид оглу (1988 г.р.), Гасымов Рамиль Фарман оглу (1982 г.р.) и Алиев Рахиб Мухаммед оглу (1987 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Они были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.