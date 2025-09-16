Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    В Сабирабаде при столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

    Происшествия
    • 16 сентября, 2025
    • 22:55
    В Сабирабаде при столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

    В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Гаджигабул-Бахрамтепе-Минджеван, проходящем через территорию села Галагайын.

    Так, при столкновении грузовика марки "КаМАЗ" и автомобиля Mercedes жители Бейлаганского района Бабаев Фуад Шакир оглу (1982 года рождения), Гусейнов Али Вахид оглу (1988 г.р.), Гасымов Рамиль Фарман оглу (1982 г.р.) и Алиев Рахиб Мухаммед оглу (1987 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

    Они были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу.

    По факту начато расследование.

