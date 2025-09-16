Sabirabadda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Sabirabadda dörd nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Mincivan  magistral yolunun rayonun Qalağayın kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "KaMAZ" markalı yük maşını ilə "Mercedes" markalı avtomobil toqquşub.

    Qəza nəticəsində Beyləqan rayon sakinləri; 1982-ci il təvəllüdlü Babayev Fuad Şakir oğlu, 1988-ci il təvəllüdlü Hüseynov Əli Vahid oğlu, 1982-ci il təvəllüdlü Qasımov Ramil Fərman oğlu və 1987-ci il təvəllüdlü Əliyev Rahib Məhəmməd oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər lıblar.

    Onlar Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Сабирабаде при столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

