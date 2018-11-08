В Сабирабаде перевернулась машина скорой помощи, пострадали 5 человек

8 ноября, 2018 15:54

Сабирабад. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло ДТП. Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена в селе Ханкечен. Водитель возвращавшегося из Ширвана автомобиля марки "УАЗ", принадлежащего Сальянскому региональному пункту Станции скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения потерял управление и автомобиль перевернулся. Пострадавшие в результате аварии жители Гаджигабула Марзийя Меликалы гызы Меликова 1962 г.р., ее брат Рагим Меликалы оглу Меликов 1960 г.р., житель Сальянского района Иса Аждар оглу Исмаилов 1961 г.р., жительница Нефтчалы Гюллюгыз Годжа гызы Меликова 1960 г.р. и Гюльнара Иманова 1962 г.р. помещены в Сальянскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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